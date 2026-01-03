اليمن على صفيح ساخن: العليمي يدعو لحوار جنوبي شامل والانتقالي يتهم السعودية بالتصعيد

شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من التطورات المهمة، شملت تصعيدًا عسكريًا في بعض المحافظات الجنوبية، إلى جانب خطوات سياسية نحو الحوار بين الأطراف المختلفة.

رحبّت المملكة العربية السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد مؤتمر جنوبي شامل في الرياض، يجمع جميع المكونات الجنوبية لمناقشة الحلول العادلة للقضية الجنوبية، داعية الأطراف كافة إلى المشاركة الفاعلة. يأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة المركزية، ورفض إجراءات أحادية نفذها المجلس الانتقالي.

وفي موازاة ذلك، صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي لهجته، متهماً السعودية بشن عمليات عسكرية في وادي حضرموت، معتبراً أن هذه الغارات والهجمات البرية تمثل تهديدًا للأمن المدني والاستقرار الإقليمي، ومشدداً على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم.

وفي خطوة متصلة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استكمال انسحاب جميع قواتها من اليمن، منوهة بأن القرار يأتي ضمن إنهاء مهام فرق مكافحة الإرهاب وضمان سلامة العناصر بالتنسيق مع الشركاء.

في المقابل، تستمر السلطات اليمنية في تحركات سياسية لتقريب وجهات النظر، مع دعوة العليمي جميع الأطراف الجنوبية إلى الانخراط في الحوار، لحماية السلم الأهلي ومنع تكرار النزاعات الماضية، مع التركيز على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية في معالجة القضية الجنوبية.