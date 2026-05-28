كشف استطلاع جديد نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن تحولات لافتة في الخريطة السياسية الإسرائيلية، مع استمرار حالة التنافس الحاد بين معسكر اليمين والمعارضة.

وبحسب الاستطلاع، يحقق غادي إيزنكوت تقدماً ملحوظاً في شعبيته، وسط حديث عن إمكان لعبه دوراً محورياً في أي معادلة سياسية مستقبلية، خصوصاً في حال تشكيل حكومة بديلة لا تعتمد على الأحزاب العربية. في المقابل، يظهر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو عند حدود 24–25 مقعداً في الكنيست، وهو رقم يُعتبر ثابتاً نسبياً لكنه لا يمنحه تفوقاً حاسماً في ظل صعود قوى سياسية أخرى داخل المعسكرين.

كما يشير الاستطلاع إلى تقدم محدود لحزب نفتالي بينيت، إلى جانب بروز أسماء سياسية جديدة قد تؤثر على توازنات المشهد، مثل يوعاز هندل وحاييم تروبر، في حال دخلا الانتخابات بقائمة مشتركة. أما في معسكر اليمين، فيسجل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحسناً في النتائج، في حين يتراجع إيتمار بن غفير في عدد المقاعد وفق المعطيات المطروحة.

التحليل السياسي المرافق للاستطلاع يشير إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة داخل حزب الليكود، في ظل نقاشات داخلية حول آليات اختيار المرشحين وإمكانية منح رئيس الحكومة صلاحيات أوسع لتشكيل القائمة عبر "تحصينات" انتخابية.

ويخلص التقرير إلى أن المشهد السياسي الإسرائيلي ما زال مفتوحاً على جميع السيناريوهات، وأن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الكتل المختلفة على بناء تحالفات جديدة وتجاوز الانقسامات الحالية.