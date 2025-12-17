عودة شبح داعش إلى إدلب: منشورات تهديد تُربك الأهالي وتثير مخاوف أمنية متصاعدة

شهدت محافظة إدلب، صباح اليوم الأربعاء، تصعيدًا أمنيًا لافتًا تمثل بانتشار منشورات ورقية تحمل شعارات وتهديدات لتنظيم «الدولة الإسلامية»، في عدد من أحياء مدينة إدلب وريفها، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وذكر المرصد أن المنشورات تضمنت تنديدًا بأداء الحكومة الانتقالية وتهديدات صريحة بعودة نشاط التنظيم، معتبرة أن ما تصفه السلطات بـ«التحرير» ليس سوى «تبادل أدوار بغطاء ديني»، على حد تعبير المنشورات، مع التأكيد على قرب عودة التنظيم إلى الساحة.

وأثارت هذه التطورات حالة من القلق بين الأهالي، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني والحكومة الانتقالية، وسط تساؤلات حول توقيت ودوافع إعادة ظهور دعاية التنظيم في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، أواخر تشرين الثاني الماضي، عبارات مماثلة كُتبت على جدران مدارس في بلدة محكان ومدينة القورية شرق دير الزور، تضمنت تهديدات مباشرة بعودة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما تسبب آنذاك بحالة من الخوف بين السكان.

وأشار المرصد إلى أن تزايد ظهور شعارات التنظيم في مناطق متفرقة خلال الفترة الأخيرة قد يشكل مؤشرًا على تنامي نشاط خلاياه ومحاولته استغلال الفراغات الأمنية لإعادة بث رسائل التهديد والترهيب.