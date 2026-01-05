تقرير: خامنئي يخطط للفرار إلى موسكو إذا سقط النظام الإيراني

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أعد خطة بديلة للهروب من إيران في حال فشل النظام في احتواء موجة الاحتجاجات في البلاد.

بحسب التقرير، من المتوقع أن يغادر خامنئي طهران برفقة دائرة صغيرة تضم نحو عشرين مستشاراً وأفراداً من عائلته، إذا ما اتضح له أن الجيش وقوات الأمن - بقيادة الحرس الثوري - لم تعد تطيع أوامره. ويشير التقرير إلى أن وجهة الهروب هي موسكو، على غرار سيناريو هروب الرئيس السوري السابق الأسد عام 2024.

كما أُشير إلى أن خطة الهروب تستند إلى نموذج الهروب الخاص ببشار الأسد، وأنه في الأيام الأخيرة تجري استعدادات غير اعتيادية في قمة القيادة الإيرانية. حتى إن أحد أعضاء البرلمان البريطاني ألمح إلى أن مسؤولين كبار في النظام الإيراني يجرون اتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية بشأن مستقبلهم الشخصي.

أكد صحفي إيراني أن البنك المركزي في إيران أمر مؤسسات الائتمان والبنوك بالاستعداد لسيناريو انهيار النظام، بما في ذلك تأمين قواعد البيانات وإنشاء أنظمة بديلة. في الوقت نفسه، أفاد مصدر في المعارضة الإيرانية أن مجتبى خامنئي، نجل القائد الأعلى، وجّه بتقليص دائرة الوصول إلى والده وفحص إمكانية السكن في منطقة جبلية، كجزء من الاستعدادات الأمنية.

حتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي للتقارير من قبل السلطات في طهران.