توثيق: إحباط محاولة تسلل 100 فلسطيني الى إسرائيل قرب الخليل

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية، الاثنين، محاولة تسلل جماعية لعشرات الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر عبر الجدار الفاصل في الضفة الغربية، بحسب توثيق لمراسل الشؤون العسكرية في قناتنا العبرية.

ورصدت وحدات ميدانية إسرائيلية مجموعة كبيرة من الفلسطينيين في مناطق حرجية قرب معبر ترقوميا، ما استدعى استنفار قوات من حرس الحدود ووحدات ميدانية، التي عملت على تطويق المنطقة واعتقال عدد من المشتبه بهم.

وأسفرت العملية عن توقيف أكثر من 100 فلسطيني، وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار محاولات التسلل عبر الجدار الفاصل، والتي تقول السلطات الإسرائيلية إنها تهدف في معظمها إلى الدخول للعمل داخل إسرائيل بشكل غير قانوني، مع استمرار التحذيرات الأمنية من استغلال هذه الطرق في تنفيذ عمليات هجومية.