وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية إعلان نوايا مشتركاً يهدف إلى تعزيز الرعاية الطبية للأطفال المصابين في قطاع غزة، وذلك على هامش مؤتمر الشراكات العالمية 2026 المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ينص الإعلان على توسيع التعاون الإنساني بين الجانبين لتمويل وتنفيذ مشاريع مخصصة لدعم الأطفال المصابين، في ظل تزايد حالات البتر والحاجة المتصاعدة إلى العلاج وإعادة التأهيل.

ويشمل الاتفاق تقديم رعاية جراحية طارئة، ودعم علاج المصابين، وتعزيز البنية التحتية الصحية، إضافة إلى جهود مكافحة العدوى والوقاية منها، إلى جانب دعم تشغيل المرافق الطبية وتدريب الكوادر الصحية. ومن المقرر تنفيذ البرامج بالتعاون مع جامعة إمبريال كوليدج البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مساعي الجانبين لتطوير الشراكات الإنسانية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية في عدد من المناطق ذات الأولوية حول العالم.