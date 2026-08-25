انتقادات في لبنان لتسوية أبقت السفير الإيراني في بيروت

وجه معارضو حزب الله في لبنان انتقادات لاذعة للتسوية التي سمحت للسفير الإيراني بالبقاء في بيروت رغم قرار طرده.

وأُعلن السفير محمد رضا شيباني شخصًا غير مرغوب فيه قبل بضعة أشهر لتدخله في الشؤون الداخلية اللبنانية، لكنه رفض مغادرة البلاد. وانتهت صلاحية أوراق اعتماده الدبلوماسية أمس الإثنين، إلا أن السلطات اللبنانية قررت تمديدها ستة أشهر بصفته مواطنًا لا سفيرًا، ما يسمح له بمواصلة خدمة مصالح إيران حتى بدون منصب رسمي.

وصرح مصدر سياسي من المعسكر المعارض لحزب الله مساء اليوم الثلاثاء للإذاعة العبرية بأن الرئيس اللبناني عون ورئيس الوزراء سلام قد رضخا للضغوط الإيرانية، وأن هذا مؤشر سيء للمستقبل.