تحرك غير مسبوق في غزة: حماس وفتح تناقشان ملفات خلافية وحساسة بينها السلاح

كشفت تقارير إعلامية عن عقد سلسلة اجتماعات غير معتادة بين ممثلين عن حماس وفتح داخل قطاع غزة، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول قضايا خلافية رئيسية، في خطوة تعكس حراكًا جديدًا على مسار المصالحة الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر من داخل الحركتين، تناولت اللقاءات عدة ملفات، من بينها سلاح الفصائل، ودور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إضافة إلى بلورة رؤية فلسطينية مشتركة للمرحلة المقبلة.

وأفاد مصدر في حماس بأن الحركة أبدت استعدادًا للتعاون مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك نقل صلاحيات إدارة غزة، في حال تولّت الإشراف الكامل على شؤون القطاع. من جانبه، أشار مصدر في فتح إلى أن الاجتماعات أسفرت عن إعداد مسودة تفاهمات تتضمن خطوات عملية، تم رفعها إلى الرئيس محمود عباس لدراستها.

وأوضح المصدر أن عباس وجّه بتشكيل لجنة لبحث مضمون الوثيقة وآليات تنفيذها، لافتًا إلى أن أجواء هذه الجولة من المحادثات بدت أكثر إيجابية مقارنة بجولات سابقة، خاصة مع مشاركة قيادات ميدانية من داخل غزة.

كما توسعت اللقاءات لاحقًا لتشمل فصائل فلسطينية أخرى، بينها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في إطار مشاورات أوسع.

وفي السياق ذاته، أشارت التقارير إلى عقد لقاءات موازية في القاهرة بمشاركة فصائل فلسطينية وبحضور وسطاء إقليميين، في حين أُلغيت اجتماعات كانت مقررة في أنقرة دون توضيح الأسباب.

ويأتي هذا الحراك في ظل تعقيدات سياسية وميدانية مستمرة، ومحاولات متجددة لإحياء مسار المصالحة الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.