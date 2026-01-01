تقرير مفاجئ: صديق السنوار يقود تمرّدًا في حماس

أسير محرر كان مقربًا من يحيى السنوار يقود تمردًا داخل حركة حماس في ظل عدم إجراء انتخابات لشغل المناصب التي تم تصفية أصحابها، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم (الخميس) نقلًا عن مصادر في التنظيم. المقرب، علي العمودي، عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة الإعلام في الحركة قبل الحرب، أصبح يدير عمل المكتب السياسي في قطاع غزة بنفسه، بعد أن حصل هو وعدد من المقربين من السنوار على المنصب.

كما هو معلوم، لم تجرَ انتخابات فعلية في القطاع لأعضاء المكتب السياسي، بل تمّت التعيينات بطريقة التفّت على "القوانين الداخلية". مصادر أخرى أوضحت أن "جميع من تم انتخابهم كانوا مقرّبين من السنوار" وأن الهدف كان "سدّ أي فجوة داخلية". التعيينات تمّت في الوقت الحالي من قبل كبار مسؤولي حماس في غزة والخارج الذين سارعوا إلى سدّ الثغرات.

وأفادت المصادر أن خطوات العمودي أدت إلى غضب بين كبار قادة حماس داخل قطاع غزة وخارجه - حيث أبلغوا القادة المحليين بأن "ما حدث غير مقبول ويخالف اللوائح الداخلية، ويجب انتظار انتخاب زعيم للحركة في الأيام القليلة المقبلة، حتى إجراء الانتخابات العامة بعد عام".

أفادت مصادر أن الفوضى السائدة على المستوى السياسي داخل حركة حماس في القطاع تتناقض مع حالة الاستقرار التي تشهدها جناحها العسكري، الذي يواصل إعادة تنظيم صفوفه بشكل سلس ومنهجي. وأشاروا إلى أن عز الدين الحداد، رئيس الأركان الجديد للتنظيم، يعقد سلسلة من الاجتماعات ويتخذ قرارات مختلفة لتعيين بدلاء للذين قُتلوا خلال الحرب، كما يحاول المساعدة في تجاوز أي خلافات أو نزاعات على المستوى السياسي من خلال التواصل المستمر مع جميع الأطراف، وبذلك يضمن الاستقرار على جميع المستويات.

عدة مصادر في حماس شاركت الصحيفة السعودية: "لا يمكن القول إن الأمور جيدة وتسير بسلاسة. هناك العديد من التحديات".