تفاصيل جديدة عن مساعد طيار فلاي دبي العُماني..هل كانت ايران وراء الحادثة؟

التحقيق مع الطيار العماني من رحلة فلاي دبي مستمر، حيث يصفه الإماراتيون كشخص انطوائي وغير اجتماعي، كان يعيش حياة دينية متشددة. مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية، باروخ يديد، نشر (الخميس) ، معلومات إضافية عن الطيار نقلاً عن مصادر في دولة الإمارات.

كما ذُكر، أشار مصدر في الإمارات في حديث مع i24NEWS إلى أن "الطيار العماني كان شخصًا انطوائيًا، غير اجتماعي ومتدينًا جدًا". وأضاف مؤكداً: "لا يزال غير واضح ما إذا كان قد طلب تحديدًا أن يعمل على الرحلات إلى إسرائيل".

وقد رد على كل أولئك الذين قرروا بالفعل أن إيران تقف وراء محاولة الهجوم، وشرح: "لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان الحدث قد خُطط له من قبل منظمة أو دولة". في الوقت نفسه، أمر المدعي العام في الإمارات بتشكيل فريق لفحص الحدث وظروفه. إلى جانب ذلك، تبيّن أن مسؤولاً إماراتياً رفيع المستوى التقى بسلطان عمان.