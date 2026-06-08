بعد الهجوم الإيراني: إغلاق المعابر الإنسانية إلى غزة

على إثر الهجوم الصاروخي الذي أطلقته إيران باتجاه دولة إسرائيل بين الأحد والاثنين، تقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية، في مقدمتها الإغلاق الفوري لمعابر الحدود إلى قطاع غزة. ومن بين المعابر التي أغلقت بشكل كامل حتى إشعار جديد معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، حيث توقفت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.

في مكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية يوضحون ويؤكدون أن هذه الخطوة ليست متوقعة أن تؤثر سلباً على الوضع الإنساني في قطاع غزة. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن كميات الغذاء الكبيرة التي دخلت إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية الفعلية للسكان المحليين.

وأضافت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (מתפ"ש) أنها ستستمر في الحفاظ على اتصال منتظم ومباشر مع جهات المجتمع الدولي، وستقدم تحديثات مستمرة بشأن أي تطور في موضوع المعابر وفقاً لتقديرات الوضع الأمني التي ستجريها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.