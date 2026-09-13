حذر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، من الاعتماد المفرط على منصات التواصل الاجتماعي في صناعة القرار، مؤكدًا أن تأثيرها المتزايد لا يجعلها بديلًا عن السياسات الفاعلة أو التقييمات الموضوعية لنتائجها.

وقال قرقاش، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، إن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أهميتها وتأثيرها، لا يمكن أن تحل محل السياسات الناجحة والمؤثرة، ولا عن المؤشرات الموضوعية التي تساعد على قياس نتائج هذه السياسات.

وأضاف أن ما وصفه بـ"اللجان الإلكترونية" قد يسهم في تشويه المشهد أمام صانع القرار، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي في بعض الحالات إلى تبني سياسات "تضر أكثر مما تنفع".

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وشدد المسؤول الإماراتي على أن حجم التفاعل والضجيج على منصات التواصل لا يعكس بالضرورة الواقع على الأرض، معتبرًا أن تقييم السياسات يحتاج إلى قراءة أوسع تستند إلى معطيات ومؤشرات فعلية، وليس فقط إلى ما يحظى بالانتشار الرقمي.

وختم قرقاش رسالته بالتأكيد على أنه "لا بديل في عالم السياسة عن التقييم الواقعي"، مشددًا على أهمية الحكمة والروية وحسن التدبير في عملية اتخاذ القرار.

ولم يشر قرقاش إلى مسؤول أو دولة أو قرار محدد، كما لم يوضح ما إذا كانت تدوينته مرتبطة بحدث سياسي بعينه، ما يجعلها أقرب إلى تحذير عام من تأثير الخطاب الرقمي على عملية صنع السياسات والقرارات السياسية.

وتأتي تصريحات قرقاش في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والنقاش السياسي، وسط جدل متزايد حول تأثير الحملات الرقمية والحسابات المنسقة في تشكيل الرأي العام، ومدى انعكاسها على تقديرات صناع القرار.