غسان الدهيني يطلق عملية "ردع العدوان" في غزة ضد حماس

أعلن غسان الدهيني، قائد ما يُعرف بـميلشيا القوات الشعبية في رفح، عن بدء عملية عسكرية واسعة ضد حماس في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع ميلشيات مسلحة أخرى من “القوات الشعبية”.

ووفق الإعلان، حملت العملية اسم “ردع العدوان”، وجاءت على خلفية اتهامات لحماس برفض نزع سلاحها وعدم الالتزام بمهلة سابقة قيل إنها وُجهت إليها في هذا السياق.

وأشار البيان إلى أن العمليات تستهدف مواقع ونفوذ الحركة داخل القطاع، في تطور يُعد تصعيدًا داخليًا غير مسبوق بين الفصائل المسلحة.

كما تداولت مصادر محلية مقطعًا مصورًا يُظهر عناصر مسلحة من مجموعة الدهيني وهم يتحركون في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد.