ايران تتحمل المسؤولية: "الهجوم - انتقاماً على مقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله"

أكثر من 180 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران على إسرائيل مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد استعداد واسع في الجبهة الداخلية، وإصابات من شظايا فقط، أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الحدث، وأوضح أن ذلك جاء ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وزعيم حماس إسماعيل هنية، ومستشار الحرس الثوري في لبنان رشيد نيلفروشان.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة تسنيم: الأمة الإسلامية الإيرانية المحبة للشهداء شنت هجوما ضد انتهاك سيادة الجمهورية بعد اغتيال هنية على يد النظام الصهيوني... استشهاد المجاهد الكبير قائد محور المقاومة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واستشهاد القائد والمستشار للحرس الثوري في لبنان رشيد نيلفروشان ، وذلك من خلال إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية . لقد ضرب الحرس الثوري أهدافاً عسكرية وأمنية مهمة في قلب الأراضي المحتلة، سننشرها لاحقاً".

وجاء في الرسالة أيضًا، "تجدر الإشارة إلى أن العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم من جيش الجمهورية ووزارة الدفاع".

الرئيس الإيراني خامنئي يغرد على حسابه في شبكة "إكس" مقطع فيديو باللغة الفارسية، وفي نهايته تسجيلات لمدنيين يطلقون الصواريخ في سماء إسرائيل ويكتب: "النصر حليف أهل الحق".

https://x.com/i/web/status/1841185519671099687