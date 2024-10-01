ايران تتحمل المسؤولية: "الهجوم - انتقاماً على مقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله"

أكثر من 180 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران على إسرائيل مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد استعداد واسع في الجبهة الداخلية، وإصابات من شظايا فقط، أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الحدث، وأوضح أن ذلك جاء ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وزعيم حماس إسماعيل هنية، ومستشار الحرس الثوري في لبنان رشيد نيلفروشان.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة تسنيم: الأمة الإسلامية الإيرانية المحبة للشهداء شنت هجوما ضد انتهاك سيادة الجمهورية بعد اغتيال هنية على يد النظام الصهيوني... استشهاد المجاهد الكبير قائد محور المقاومة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واستشهاد القائد والمستشار للحرس الثوري في لبنان رشيد نيلفروشان ، وذلك من خلال إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية . لقد ضرب الحرس الثوري أهدافاً عسكرية وأمنية مهمة في قلب الأراضي المحتلة، سننشرها لاحقاً".

وجاء في الرسالة أيضًا، "تجدر الإشارة إلى أن العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم من جيش الجمهورية ووزارة الدفاع".

الرئيس الإيراني خامنئي يغرد على حسابه في شبكة "إكس" مقطع فيديو باللغة الفارسية، وفي نهايته تسجيلات لمدنيين يطلقون الصواريخ في سماء إسرائيل ويكتب: "النصر حليف أهل الحق".

https://x.com/i/web/status/1841185519671099687 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ونشرت ممثلية إيران في الأمم المتحدة مساء اليوم على حسابها في شبكة "إكس": "إن رد إيران القانوني والعقلاني والمشروع على الهجمات الإرهابية للنظام الصهيوني - والذي تضمن إيذاء المدنيين وانتهاك سيادة إيران - تم بشكل شرعي. إذا تجرأ النظام الصهيوني على الرد أو ارتكاب المزيد من الأعمال الخبيثة، فسوف يتلقى ردًا ساحقًا. يوصى أنصار الصهاينة بالانفصال عن النظام (الصهيوني)."

وفي هذا السياق أيضًا، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز بعد الهجوم إن طهران أبلغت روسيا بالتحضير لهجمات صاروخية على إسرائيل. كما تلقت الولايات المتحدة تحذيراً من إيران عبر القنوات الدبلوماسية "قبل وقت قصير من الهجمات".

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي غدًا للمناقشة. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون: "نفذت إيران الليلة أكبر وأعنف هجوم صاروخي ضد دولة إسرائيل. نحن جاهزون ومستعدون للدفاع والهجوم. دولة إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين". وأضاف: "كما أوضحنا للمجتمع الدولي في الماضي، فإن أي عدو يهاجم إسرائيل يجب أن يتوقع ردا مؤلما".