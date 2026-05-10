ميكي زوهار يفجر جدلاً: “هجوم 7 أكتوبر حدث بسبب الحكومة السابقة”

صرح وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار صباح اليوم (الأحد) لـ 103FM أن هجوم 7 أكتوبر "حدثت خلال ولايتنا - لكنها دُبرت في الولاية السابقة لبينيت ولبيد". وأضاف أن "السنوار خطط لهذا الأمر بمجرد أن رأى ضعف الحكومة، وفي النهاية للأسف حدث ذلك فعليًا في ولايتنا".

رئيس الحكومة السابق، يائير لابيد، رد بشدة على الأمور: "ميكي، كنتَ وزيراً في الحكومة في 7 أكتوبر، نتنياهو كان رئيس الوزراء في 7 أكتوبر، الليكود، سموتريتش وعوتسما يهوديت كانوا يحملون جميع حقائب الأمن في 7 أكتوبر. 1200 قُتلوا في دورتكم. المئات خُطفوا في دورتكم. منذ ثلاث سنوات، كل صباح نستيقظ على 'سمح للنشر' في دورتكم."

وقال لابيد "30 ألف مسلح من حماس ما زالوا يسيطرون على غزة في فترتكم. تجاهلتم كل تحذيراتنا، كل الإنذارات، قوّيتم حماس كسياسة وجلبتم علينا أكبر كارثة للشعب اليهودي منذ الهولوكوست. على الأقل افعل شيئاً واحداً: اشعر بالخجل".