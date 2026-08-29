أثارت دعوة رسمية وجهتها الإمارات إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المرتقب في أبوظبي، تساؤلات بشأن مستوى التنسيق بين البلدين، بعدما وُجّهت الدعوة خطيًا من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من دون الإشارة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتكتسب الخطوة بحسب صحيفة "رأي اليوم" اهتمامًا خاصًا في ظل محدودية الظهور الخارجي للملك سلمان خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت آخر زيارة رسمية خارجية له إلى سلطنة عُمان في يناير/كانون الثاني 2020 لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

دعوة رسمية والرد السعودي

وتسلّم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي الرسالة خلال استقباله سفير الإمارات لدى السعودية مطر سالم الظاهري في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

ومن المقرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول 2026، وتستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال وتحت مظلة الأمم المتحدة، بهدف دعم الجهود الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.

واقتصر الموقف السعودي المعلن حتى الآن على استقبال الدعوة رسميًا، مع التأكيد على العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين الرياض وأبوظبي، من دون إعلان مستوى التمثيل السعودي في المؤتمر.

هل يحضر محمد بن سلمان؟

وتطرح الدعوة تساؤلًا بشأن الشخصية التي ستمثل السعودية في المؤتمر، خصوصًا أن الأمير محمد بن سلمان يتولى معظم المهام والزيارات الخارجية المتعلقة بإدارة العلاقات الدولية للمملكة.

وكان آخر لقاء معلن بين الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان قد عقد في الرياض في سبتمبر/أيلول 2025، قبل أن يقتصر التواصل المعلن لاحقًا على اتصال هاتفي بينهما في مايو/أيار 2026، على خلفية التطورات الإقليمية والحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على دول الخليج.

وفي المقابل، يرى مراقبون إماراتيون أن توجيه الدعوة الرسمية إلى الملك سلمان لا يعكس بالضرورة وجود خلاف مع الرياض، باعتبارها دعوة بروتوكولية موجهة إلى رأس الدولة، وهو ما يشمل أيضًا قادة دول الخليج.

المياه.. مجال تنافس خليجي

ولا يقتصر الاهتمام بالمؤتمر على الجانب الدبلوماسي، إذ يمثل ملف المياه أحد المجالات التي تسعى كل من السعودية والإمارات إلى تعزيز حضورها الدولي فيه.

وتملك السعودية مبادرات بارزة في هذا القطاع، من بينها تأسيس "المنظمة العالمية للمياه" ومقرها الرياض، إلى جانب استعدادها لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه عام 2027.

ومن شأن الحضور السعودي في مؤتمر أبوظبي أن يمنح المناسبة أهمية إضافية، خصوصًا في ظل التنافس الإقليمي على قيادة المبادرات الدولية في مجالات المياه والأمن الغذائي والاستدامة.

هل تحضر إسرائيل مؤتمر أبوظبي؟

وبما أن المؤتمر يعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، فإن إسرائيل، باعتبارها دولة عضوًا في المنظمة الدولية، يمكنها المشاركة في الفعاليات الأممية وفق القواعد المنظمة لذلك.

ويفتح ذلك الباب أمام تساؤلات سياسية بشأن مستوى التمثيل الإسرائيلي، خصوصًا في ظل الحساسية التي قد تثيرها مشاركة إسرائيل لدى الدول العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

كما يبرز تساؤل آخر حول إمكانية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيًا، في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية المرتبطة بسفره إلى دولة خليجية، إضافة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وفي المحصلة، تبدو دعوة أبوظبي إلى الرياض ذات طابع دبلوماسي وبروتوكولي، لكن اختيار الملك سلمان لتوجيه الدعوة إليه، إلى جانب أهمية مؤتمر المياه وتطورات العلاقة السعودية-الإماراتية، يمنح الخطوة دلالات سياسية تتجاوز المناسبة نفسها، ويجعل مستوى التمثيل السعودي المنتظر في أبوظبي محل متابعة.