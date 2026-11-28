في لقاء خاص على شاشة i24NEWS Arabic، استعرض الدكتور حسن مرهج الأكاديمي والناشط البارز في الحراك العلوي السوري المعارض للحكومة السورية الحالية — تحولاً لافتاً في خطابه السياسي بعد نحو عامين على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد؛ إذ انتقل من الدفاع السابق عن وحدة البلاد في مواجهة «محور المقاومة» والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى المطالبة بـ«كونفدرالية» للأقليات وتقسيم سوريا إلى كيانات مناطقية، والتعويل على دعم إسرائيلي ودولي لحماية الطائفة العلوية وسائر الأقليات.

توصيف المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد

استهل الدكتور حسن مرهج حديثه بالقول إن «سوريا انتهت كدولة» عقب سقوط نظام بشار الأسد، معتبراً أن البلاد باتت خاضعة لنفوذ تركي واسع وفصائل مسلحة وافدة من إدلب وخارجها، وهو ما رأى أنه فكّك النسيج الاجتماعي السوري وأدى إلى تدهور معيشي وأمني حاد شمل مختلف الفئات.

ورداً على المقارنة بين الوجود الروسي والإيراني خلال حكم الأسد والنفوذ التركي والفصائلي الراهن، نفى مرهج أن تكون روسيا أو إيران قد احتلتا سوريا، واصفاً وجودهما سابقاً بأنه كان «عاملاً مساعداً» في مواجهة فصائل مسلحة قال إنها حظيت بدعم خارجي واسع منذ عام 2011، ومشيراً إلى تصريحات سابقة لوزير خارجية قطر حول حجم الأموال التي أُنفقت لإسقاط النظام السابق. كما دافع عن واقع الخدمات العامة والرواتب في عهد النظام السابق مقارنة بما اعتبره تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية وتراجعاً اقتصادياً وعمرانياً واسعاً في المرحلة الراهنة.

جدلية الأقليات والاتهامات باستهداف الطائفة العلوية

خلال الحوار، طُرحت على الدكتور حسن مرهج انتقادات وُجّهت للنظام السابق بشأن قمع الأغلبية السنية، فردّ بأن مؤسسات الدولة والجيش وحزب البعث في الحقبة السابقة ضمّت قيادات وشخصيات سنية ومن مختلف مكونات المجتمع السوري، معتبراً أن تحميل الطائفة العلوية بأكملها مسؤولية أخطاء النظام أو الرئيس «خطأ في الفهم».

وربط مرهج ما تشهده الطائفة العلوية اليوم بما وصفه بـ«إرث تاريخي من الكراهية» يمتد من العهد الأموي والعثماني وصولاً إلى أحداث وصفها بالمجازر والانتهاكات، متحدثاً عن وقائع قتل واعتقال ونهب للممتلكات وفصل وظيفي وخطف للنساء في الساحل وحمص واللاذقية وطرطوس ومناطق أخرى. وانتقد ما اعتبره تغييباً أو تعتيمًا إعلامياً ودولياً على هذه الوقائع، مؤكداً أن التعايش في ظل السلطة الحالية بات مستحيلاً من وجهة نظره.

مشروع «الكونفدرالية» والتعويل على إسرائيل

في أبرز محاور اللقاء، طرح الدكتور حسن مرهج خيار «الكونفدرالية» وتقسيم سوريا إلى مناطق أو كيانات لكل مكون، مقترحاً تصوراً جغرافياً يمتد فيه نطاق العلويين من حمص إلى كسب شاملاً الساحل، ومنطقة الباشان للدروز، وشرقي الفرات والمناطق الكردية للأكراد، معتبراً أن الساحل يمتلك مقومات اقتصادية وبحرية وزراعية وطاقة.

ورداً على تساؤلات الحوار بشأن إمكانية دعم إسرائيل لهذا الطرح رغم البعد الجغرافي للساحل وتبدّل حسابات المصالح، قال مرهج إن «الخيار الوحيد الموجود اليوم على الأرض هو خيار واحد: إسرائيل والتعويل على إسرائيل في هذا الموضوع»، معتبراً أن مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي والأقليات في المنطقة تتقاطع في مواجهة الفكر المتطرف الذي يحذّر من تمدده نحو الحدود السورية والأردنية واللبنانية والعراقية. وأوضح أنه لا يطالب بتدخل عسكري مباشر بدبابات إسرائيلية في الساحل، بل بدعم لوجستي وإمكانات تساعد السكان على حماية أنفسهم، مشيراً إلى مشاركته في مؤتمر بتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وإلى تحركات واتصالات في الولايات المتحدة والكونغرس وأوروبا ومع أكاديميين وسياسيين إسرائيليين للتعريف بقضية العلويين والأقليات.

تفسير التحول في المواقف ومآلات المشهد

تطرّق النقاش إلى التحول الجذري في مواقف الدكتور حسن مرهج من الدفاع عن وحدة سوريا والانخراط في خطاب معادٍ لإسرائيل على شاشة القناة نفسها سابقاً، إلى الدعوة للتقسيم والتعويل على الدعم الإسرائيلي. وردّ مرهج بأن شخصه لم يتغير بل تغيرت المواقف بتغير الظروف، مؤكداً أن أولويته السابقة كانت الدفاع عن وحدة البلاد ومن وقفوا إلى جانب الجيش السوري والأقليات، ومضيفاً بلغة حادة أنه مستعد لطلب الدعم اللوجستي من أي جهة تقف لحماية الأقليات في مواجهة ما يسميه «الفكر الإرهابي».

كما شكك مرهج في استمرار الدعم الإقليمي والدولي للسلطة الحالية، مدعياً نقل وزارات ومقار عسكرية إلى إدلب وحلب وتراجع بعض الاستثمارات والتفاهمات، ومختتماً دعوته إلى «وحدة صف الأقليات» ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وإسرائيل لدعمها باعتبارها — وفق تعبيره — «الضامن الوحيد للسلام والتوافق في المنطقة».