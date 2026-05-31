الاعلام العبري يتهم بن غفير بتأخير نشر معطيات حساسة للشرطة

كشفت وثيقةٌ للشرطة، سربت للإعلام العبري، كيف يتحكم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في نشر بيانات كانت متاحةً للجمهور سابقًا.

ويُظهر جدولٌ داخليٌّ يحتفظ به ضباطٌ في الوحدة المسؤولة عن حرية المعلومات أن الوزير قد أخّر، نشر معطيات حول الجريمة في المجتمع البدوي-العربي داخل اسرائيل، وحيازة الأسلحة، وقضايا تتعلق بالحرم القدسي، والأحداث في منطقة الضفة الغربية.

ووفقًا للجدول، تعاملت الشرطة مع الطلبات بسرعةٍ وجمعت الأرقام المطلوبة، لكن الوزير لم يكن مُستعجلًا في الموافقة على نقلها، ولا يزال يُؤخّر نشر المعلومات في العديد من الطلبات المُقدّمة للشرطة في الأشهر الأخيرة.

وكُشِفَ قبل نحو ستة أشهر، عن إجراءٍ جديدٍ يُطالب فيه بن غفير ضباط الشرطة بإحالة أي طلبٍ مُقدّمٍ بموجب قانون حرية المعلومات إليه. وستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية قريبًا في الطعون المُقدّمة ضد هذا الإجراء الجديد.