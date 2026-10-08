بدأ وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إجراءات لإصدار أوامر إبعاد إدارية بحق نشطاء يساريين، بينهم نشطاء أجانب، على خلفية استعداد مجموعات ناشطة للوصول إلى مناطق قطف الزيتون في الضفة الغربية.

وجاءت الخطوة عقب توجه رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية ورئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني بنيامين، يسرائيل غانتس، إلى وزير الأمن باسم رؤساء السلطات المحلية في الضفة، مطالبًا باتخاذ إجراءات لمنع وصول ناشطين إلى مناطق قطف الزيتون، بدعوى أن بعضهم يسعى إلى تنظيم احتجاجات واحتكاكات ميدانية.

وتزامن الطلب مع انطلاق موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية هذا الأسبوع، وسط استعداد مجموعات من النشطاء للوصول إلى المنطقة والمشاركة في فعاليات مرتبطة بالموسم.

وأشار غانتس في توجهه إلى إعلان منظمة «أسطول الصمود العالمي»، التي قادت الأسطول المتجه إلى قطاع غزة وشاركت فيه الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، عن تجنيد نشطاء أجانب للوصول إلى إسرائيل والنشاط في مناطق قطف الزيتون بالضفة الغربية.

وبحسب المعطيات التي أوردها غانتس، تستعد أيضًا منظمات أخرى للمشاركة في أنشطة ميدانية خلال موسم الزيتون، من بينها "غو فلسطين"، و"حماية المحصول"، و"فزعة"، و"حركة التضامن الدولية".

وعقب الطلب، وجّه كاتس الجهات المختصة بالعمل على إصدار أوامر إبعاد إدارية بحق النشطاء الذين يتبين أن نشاطهم يشكل خطرًا على النظام العام أو الأمن في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات مع بدء موسم قطف الزيتون، الذي يشهد سنويًا احتكاكات بين فلسطينيين ونشطاء ومتضامنين من جهة، ومستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية من جهة أخرى، في عدد من مناطق الضفة الغربية.