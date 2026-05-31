انتقادات حادة للجهة التي تمثل ضحايا 7 أكتوبر في إسرائيل

تواجه "منظمة ضحايا الأعمال العدائية" في إسرائيل انتقادات متزايدة من ضحايا هجمات 7 أكتوبر وذويهم، الذين يؤكدون أن الجهة المفترض أنها تمثلهم رسميا وتدافع عن حقوقهم لا تقوم بدورها بشكل فعّال.

وبحسب شهادات نقلها موقع صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، يقول عدد من المصابين وعائلات القتلى إن وجود المنظمة في حياتهم "شبه غير محسوس"، وإنهم لا يتلقون متابعة أو دعمًا حقيقيًا، رغم اقتطاع جزء من مخصصاتهم الشهرية لصالحها عبر مؤسسة التأمين الوطني.

ويفترض أن تعمل المنظمة، التي تمثل نحو 20 ألف عضو بعد هجمات 7 أكتوبر، على تعزيز حقوق الضحايا، إلا أن منتقدين يرون أن نشاطها محدود ولا ينعكس في الخدمات اليومية المقدمة للأعضاء.

كما يشير بعض المتضررين إلى أنهم لا يتلقون سوى معلومات عامة أو نشرات دورية، من دون دعم شخصي مباشر أو تمثيل فعّال أمام المؤسسات الرسمية، إضافة إلى انتقادات تتعلق بغياب الشفافية في إدارة شؤون المنظمة.

وتصاعدت الانتقادات أيضًا بشأن إدارة المنظمة، بما في ذلك اتهامات تتعلق بتضارب مصالح لدى بعض المسؤولين، وتأجيل انتخابات كان من المفترض إجراؤها لاختيار مجلس إدارة جديد.

في المقابل، ترفض إدارة المنظمة هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تقدم خدمات واسعة تشمل دعمًا قانونيًا ومساعدات مالية ودعمًا نفسيًا، خاصة بعد أحداث الحرب، معتبرة أن الانتقادات جزء من "حملات سياسية". ومن المتوقع أن يتجدد الجدل حول أداء المنظمة في اجتماعها العام المرتقب، وسط مطالبات بإصلاحات هيكلية وزيادة الشفافية وتعزيز تمثيل الضحايا.