أكثر من 190 شخصية سورية وعربية توقع عريضة دعم لرامي عبد الرحمن في مواجهة حملات التشويه

وقّع أكثر من 190 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية وناشطة من داخل سوريا وخارجها على عريضة تضامنية داعمة لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في خطوة اعتُبرت رسالة دعم واضحة لاستمرار العمل الحقوقي المستقل في ظل حملات التشويه التي يتعرض لها مؤخرًا.

وأكدت العريضة أن عبد الرحمن لعب دورًا محوريًا على مدى سنوات في توثيق الانتهاكات ونقل الوقائع المتعلقة بالأوضاع في سوريا بمهنية واستقلالية، مشددة على أن استهدافه يأتي في سياق محاولات النيل من مصداقية المرصد السوري لحقوق الإنسان وإضعاف دوره الرقابي.

وأدان الموقعون ما وصفوه بحملة إلكترونية ممنهجة تهدف إلى التشهير والترهيب، معتبرين أنها تعكس رفض بعض الأطراف لكشف الانتهاكات أيًا كانت الجهة المسؤولة عنها. كما شددوا على أن الدفاع عن عبد الرحمن هو دفاع عن حق السوريين في الوصول إلى الحقيقة وعن مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وتضمّنت قائمة الموقعين شخصيات سياسية وحزبية، ومحامين، وصحفيين، وأكاديميين، وناشطين مدنيين، ما منح العريضة بعدًا تمثيليًا واسعًا. وأكد البيان في ختامه ضرورة حماية العاملين في المجال الحقوقي، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم دون ضغوط أو تهديدات، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية في التاريخ السوري المعاصر.