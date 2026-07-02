شهد تشكيل مجلس الشعب السوري الانتقالي حضورًا نسائيًا لافتًا بعد إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع أسماء أعضاء "الثلث المكمّل" المعينين، حيث بلغت نسبة تمثيل النساء ضمن الأعضاء الذين اختارهم 21.4%، بواقع 15 امرأة من أصل 70 عضوًا.

وبإضافة المعينات الجدد، ارتفع العدد الإجمالي للنساء داخل المجلس إلى 22 عضوة، في خطوة تُعد من أبرز ملامح التشكيلة الجديدة للمجلس الذي تمتد ولايته لعامين ونصف مع إمكانية التمديد.

وضمت القائمة شخصيات من خلفيات متعددة شملت مجالات الفن والعمل المدني والحقوقي والأكاديمي والبحث العلمي، إلى جانب ناشطات في قضايا المرأة والتنمية المجتمعية.

ومن بين الأسماء التي لفتت الانتباه الفنانة السورية روزينا اللاذقاني، إضافة إلى الناشطة عائشة الدبس، والمهندسة والناشطة الحقوقية هدى الأتاسي، إلى جانب أكاديميات وباحثات وشخصيات اجتماعية من محافظات سورية مختلفة.

كما شملت التعيينات شخصيات معروفة في ملفات حقوق الإنسان والعمل المدني، إضافة إلى نساء خضن تجارب سياسية واجتماعية مختلفة خلال السنوات الماضية.

ويأتي الإعلان عن التشكيلة الجديدة بعد استكمال انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، ليصل إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 210 أعضاء، بينهم 140 منتخبًا و70 عضوًا معينًا من قبل الرئيس، وفق النظام الانتخابي المؤقت المعتمد في المرحلة الانتقالية.

ويرى مراقبون أن ارتفاع نسبة تمثيل النساء قد يشكل مؤشرًا على توجه لإبراز حضور أوسع للمرأة في مؤسسات المرحلة السياسية الجديدة في سوريا، وسط ترقب لدور المجلس خلال الفترة المقبلة.