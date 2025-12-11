خطوة تاريخية: دمشق ترخص منظمة لإحياء التراث اليهودي السوري

منحت الحكومة السورية، الأربعاء 10 كانون الأول، ترخيصًا رسميًا لأول منظمة متخصصة في حفظ التراث اليهودي السوري، بحسب وكالة “فرانس برس”. وتهدف المنظمة، التي أسسها عدد من أبناء الجالية اليهودية في الخارج، إلى إحصاء الأملاك اليهودية ومتابعة إعادة المصادَر منها، إضافة إلى حماية المزارات والكنس وترميمها لتكون متاحة للزيارة لكل اليهود حول العالم.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات إن الترخيص يرسل رسالة بأن الدولة “لا تميّز بين دين وآخر”، مشيرة إلى دعم الحكومة لكل السوريين الراغبين بالمشاركة في بناء الدولة الجديدة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة “السورية للطوارئ”، معاذ مصطفى، إنهم وثّقوا عشرات المنازل من الأملاك اليهودية التي صودرت خلال حكم بشار الأسد، مؤكدًا استمرار العمل على متابعتها قانونيًا لإعادتها لأصحابها.

وكان رئيس الطائفة الموسوية لليهود في سوريا، بيخور شامنتوب، قد صرّح سابقًا أن منازل اليهود في حي الأمين “استُبيحت” من قبل فصائل مسلّحة، حيث جرى الاستيلاء على نحو 30 منزلًا تعود ملكيتها ليهود مقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا. وأضاف أنه حاول التواصل مع المسؤول عن تسليم البيوت، يوسف حمدان، الذي أكد أن قرار الاستيلاء “غير قابل للتراجع”، ما دفع شامنتوب للتواصل مع الحكومة لمتابعة القضية.

وشهدت دمشق هذا العام زيارات لوفود من الجالية اليهودية، كما وثقت المنظمة عشرات البيوت التي صودرت خلال حكم النظام السابق، ضمن مسار قانوني لإعادتها إلى أصحابها.