سارة نتنياهو تتنازل عن إضاءة الشعلة في يوم الاستقلال

أعلنت سارة نتنياهو اليوم (الاثنين) أنها تتنازل عن عرض إشعال الشعلة في مراسم يوم الاستقلال الثامن والسبعين لدولة إسرائيل، وذلك بعد أن أوصى عضو الكنيست ساسون جويتا من الليكود باسمها لوزيرة المواصلات ميري ريغيف.

من مكتب رئيس الوزراء جاء في البيان: "عندما تكون دولة إسرائيل في حرب وجودية وفي أيام تاريخية أمام إيران، وفي الوقت ذاته تواصل الوقوف في حرب النهوض منذ ما يقارب السنتين والنصف، تؤكد السيدة نتنياهو أن إضاءة الشعلة في يوم الاستقلال يجب أن تكون لمواطني دولة إسرائيل الرائعين، الذين يقفون بشجاعة في الجبهة وفي الجبهة الداخلية ويواصلون بروح التضامن القيام بأعمال خير لا توصف."

وجاء أيضًا أن سارة نتنياهو "طلبت أن تكون هذه الشعلة أيضًا ملكًا لجنودنا وجندياتنا الأبطال والشجعان الذين ستُروى بطولاتهم كثيرًا بعد؛ وللطيارين والطيارات الجريئين الذين يحمون إسرائيل، ويحلقون عاليًا ويصلون إلى مسافات بعيدة".