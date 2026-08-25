واشنطن تشدّد الحصار الاقتصادي على إيران

الحملة الاقتصادية الأميركية ضد إيران: صرّح وزير الحرب بيت هيغسيث بأن وزارته ووزارة الخزانة يعملان بتنسيق كامل لضمان نجاح العملية. وأعلن هيغسيث أن النظام في طهران غير قادر على الصمود أمام الضغط وأن الاقتصاد الإيراني ينهار.

واضاف:" نحن نسيطر على مضيق هرمز. الحصار البحري المفروض على إيران محكم للغاية، ونتمكن من ضخ النفط إلى الأسواق. الخيار الوحيد المتبقي أمام إيران هو العودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشة برنامجها النووي كما يطالب الرئيس ترامب".

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الليلة الماضية فرض عقوبات على أكثر من 60 كيانًا وشخصًا حول العالم يستهدفون إيران في مجالات الأسلحة النووية والصواريخ والحرب السيبرانية وصناعة النفط. وحذّرت الادارة من أن أي دولة تنتهك العقوبات الأميركية ستُعاقب اقتصاديًا.