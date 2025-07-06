أنباء عن هجوم نفذه مجهولون بقنابل يدوية على منزل عائلة وزير الدفاع السوري

قد يعجبك أيضًا -

هاجم مجهولون اليوم منزل عائلة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا في ريف حماة بقنابل يدوية ما أسفر عن إصابة أفراد عائلته.

الصحافي عطا فرحات من الجولان أوضح لنا خلفية والأسباب المحتملة للهجوم وقال:"وقع هجوم على منزل وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا في ريف حماة، نفذ الهجوم وفقا للمصادر مجهولون باستخدام قنابل يدوية، أدت الى إصابة شقيق أبو قصرة ونجله".

وتابع :"المواقع التي نشرت الخبر رجحت الأمر الى وقوع خلافات كبيرة بين الفصائل المسلحة في إدلب، والتي جاءت مع الشرع، وعدد من هذه الفصائل لم يأخذ مناصب حكومية ومناصب في وزارة الدفاع، وسعت هذه المجموعات خلال الفترة الماضية لاستلام مناصب وأماكن مرموقة في الدولة السورية، لكن الشرع تجاهلها، وقالت المواقع لربما أحد القادة أرسل مجموعة من عناصره ونفذ هذه العملية".

"في حين رجحت تقارير أخرى وجود احتقان في الداخل السوري ضد ما يجري من سياسات ، تقوم بها حكومة الشرع، وخاصة أن الفصائل المسلحة هي من قامت بالمجازر في الساحل السوري وجرمانا وصحنايا وما يجري ضد المسيحيين. اذا نحن أمام احتمالين للهجوم، إما خلافات شخصية فيما بينهم، أو أن يكون طرف خارجي ضد السياسات التي ترتكبها حكومة الشرع"