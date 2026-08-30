فنلندا تعزز تحالفها الأمني مع إسرائيل.. تعاون عسكري سري يمتد حتى 2034

تتجه فنلندا إلى تعميق تعاونها الدفاعي مع إسرائيل، في خطوة تعكس التحولات التي طرأت على سياساتها الأمنية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، رغم الانتقادات السياسية والشعبية المتزايدة في البلاد للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكشف تقرير لهيئة البث الفنلندية Yle أن هلسنكي وإسرائيل مددتا بهدوء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعدات الدفاعية، في اتفاق جرى عبر تبادل رسائل بين وزارتي الدفاع في البلدين مطلع عام 2024، من دون إعلان رسمي واسع.

وبحسب التقرير، اقترحت فنلندا تمديد مذكرة التفاهم لمدة عشر سنوات، لتظل سارية حتى عام 2034، مقارنة بفترة خمس سنوات التي كانت معتمدة في عمليات التمديد السابقة.

"مقلاع داود" في قلب التعاون

ويأتي تمديد الاتفاق في ظل توسع التعاون العسكري بين البلدين، بعدما قررت فنلندا شراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية «مقلاع داود» في صفقة بلغت قيمتها نحو 316 مليون يورو، لتصبح أول دولة أجنبية تشتري المنظومة.

وتنظر هلسنكي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية باعتباره جزءًا من إعادة بناء منظومتها الأمنية، خصوصًا في ظل امتلاكها حدودًا برية تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر مع روسيا.

كما شهد التعاون العسكري زيارات رفيعة المستوى، كان آخرها زيارة قائد قوات الدفاع الفنلندية الجنرال يانا ياكولا إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ومسؤولين عسكريين، واطلع على منظومة "مقلاع داود" وبحث مع الجانب الإسرائيلي الخبرات العملياتية وسبل دمج المنظومة في الدفاع الجوي الفنلندي.

عشرات المشاريع بين البلدين

ولا يقتصر التعاون على منظومات الدفاع الجوي، إذ تتضمن مذكرة التفاهم آلية تنسيق مشتركة تجتمع مرة واحدة على الأقل سنويًا، فيما شهد مايو/أيار الماضي تنظيم ندوة دفاعية في هلسنكي جمعت عشرات الشركات الفنلندية والإسرائيلية.

وبحسب التقارير، توجد حاليًا نحو 23 مشروعًا مشتركًا أو مسار تعاون بين الجيش الفنلندي والصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وتبرز شركة Patria الفنلندية في هذا التعاون، إذ تستخدم في مركباتها المدرعة AMV XP 8x8 منظومة الحماية النشطة Trophy التي تنتجها شركة "رافائيل" الإسرائيلية. كما سبق أن جرى دمج أبراج من إنتاج «إلبيت» وصواريخ «سبايك» الإسرائيلية في معدات الشركة.

تعاون دفاعي رغم الانتقادات السياسية

ويكشف استمرار التعاون عن مفارقة في السياسة الفنلندية تجاه إسرائيل. ففي الوقت الذي أصبحت فيه مواقف هلسنكي تجاه الحرب في غزة أكثر انتقادًا، تواصل المؤسسات الدفاعية في البلدين تطوير علاقاتهما على المدى الطويل.

وأكد مسؤولون فنلنديون في مناسبات سابقة أن أي صفقات دفاعية مع إسرائيل يجب أن تخضع لتقييم دقيق، في حين أشار باحثون في مجال تجارة الأسلحة إلى وجود فجوة بين الخطاب السياسي العلني وبين التعاون الدفاعي الذي يستمر خلف الكواليس.

ويرى الباحث كاري باسونن من جامعة تامبيري أن التعاون العسكري لا يقتصر على شراء المعدات، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تتطلب على مدى سنوات الصيانة وقطع الغيار والتحديثات البرمجية، ما يجعل العلاقة بين الطرفين طويلة الأمد.

التهديد الروسي يعيد رسم أولويات فنلندا

ويأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه فنلندا إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد عقود من سياسة أمنية مختلفة، خصوصًا عقب الحرب الروسية في أوكرانيا وانضمامها إلى الناتو.

كما تعمل هلسنكي على زيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث قواتها، في وقت تشهد فيه أوروبا بأكملها ارتفاعًا في الاستثمارات العسكرية وتوسعًا في الطلب على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

وبذلك، تبدو إسرائيل بالنسبة إلى فنلندا شريكًا دفاعيًا متزايد الأهمية، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية، بينما تحاول هلسنكي في الوقت نفسه الموازنة بين احتياجاتها الأمنية ومواقفها السياسية تجاه الحرب في غزة.