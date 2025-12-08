في الذكرى الأولى لسقوط الأسد: هدية ملكية سعودية تصل إلى أحمد الشرع في دمشق

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين، عن تلقيه هدية من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتمثل في قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل الآية: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا…»، حيث من المقرر وضعها في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.

https://x.com/i/web/status/1997906667510415654 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأدى الشرع صلاة الفجر في المسجد الأموي مرتديًا الزي العسكري، قبل أن يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. وتزامنت المناسبة مع استعدادات رسمية وشعبية لإحياء ذكرى “8 كانون الأول”، حيث امتلأت ساحة الأمويين في دمشق بحشود كبيرة، مع تنظيم فعاليات مماثلة في عدد من المدن.

وتأتي الاحتفالات بينما لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة على طريق الاستقرار بعد سنوات من الحرب. وكان بشار الأسد قد فرّ إلى روسيا قبل عام، عقب سيطرة المعارضة بقيادة الشرع على دمشق، منهية أكثر من 13 عامًا من النزاع الذي بدأ مع الانتفاضة الشعبية ضد حكمه.

ومنذ عدة أيام تشهد مناطق سورية مختلفة مظاهر احتفال، حيث خرج آلاف المواطنين في مدينة حماة يوم الجمعة، ملوّحين بالعلم السوري الجديد، في ذكرى دخول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى المدينة خلال تقدمها نحو العاصمة.