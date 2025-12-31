المرصد السوري يكشف حملة منظمة للتشكيك بمصداقيته وتهديد كوادره

المنظمة الحقوقية تؤكد أن التهديدات والهجمات الإلكترونية لن تثنيها عن توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق السوريين

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
احتجاجات في اللاذقية على قرارات فصل واتهامات لحكومة دمشق بسياسات إقصائية- صورة ارشيفية
احتجاجات في اللاذقية على قرارات فصل واتهامات لحكومة دمشق بسياسات إقصائية- صورة ارشيفيةsocial networks

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه يتعرض لحملة إعلامية وصفها بـ"الأعنف" منذ تأسيسه عام 2006، تهدف إلى التشكيك بمصداقيته واستهداف كوادره ومحاولة إسكات صوته الحقوقي.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الحملة تقودها جهات رسمية، بينها مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام، إلى جانب منصات إعلامية مؤيدة، معتبرًا أن هذه الممارسات تعيد إنتاج أساليب النظام السابق في التضليل وإنكار الحقائق واستهداف المنظمات الحقوقية المستقلة.

Video poster
"قسد تواجه هجمات بمسيرات انتحارية نفذتها فصائل موالية لحكومة دمشق في محيط سد تشرين شرق حلب"

وأشار المرصد إلى أنه يتعرض أيضًا لتهديدات وهجمات إلكترونية، مؤكدًا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة عمله في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف بموضوعية وشفافية.

وأكد المرصد التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق السوريين والعمل على منع إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، مشددًا على أن محاولات الضغط والتشويه لن تؤثر على استمراره في أداء دوره الحقوقي والإنساني.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات