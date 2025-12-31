المرصد السوري يكشف حملة منظمة للتشكيك بمصداقيته وتهديد كوادره

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه يتعرض لحملة إعلامية وصفها بـ"الأعنف" منذ تأسيسه عام 2006، تهدف إلى التشكيك بمصداقيته واستهداف كوادره ومحاولة إسكات صوته الحقوقي.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الحملة تقودها جهات رسمية، بينها مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام، إلى جانب منصات إعلامية مؤيدة، معتبرًا أن هذه الممارسات تعيد إنتاج أساليب النظام السابق في التضليل وإنكار الحقائق واستهداف المنظمات الحقوقية المستقلة.

وأشار المرصد إلى أنه يتعرض أيضًا لتهديدات وهجمات إلكترونية، مؤكدًا أن ذلك لن يثنيه عن مواصلة عمله في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف بموضوعية وشفافية.

وأكد المرصد التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق السوريين والعمل على منع إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، مشددًا على أن محاولات الضغط والتشويه لن تؤثر على استمراره في أداء دوره الحقوقي والإنساني.