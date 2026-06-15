تتواصل في مدينة دير الزور فعاليات الاعتصام المفتوح لليوم الخامس على التوالي، داخل خيمة أقيمت في محيط دوار السبع بحرات، وسط مطالبات متجددة بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة شخصيات يُتهم بعضها بالارتباط بالنظام السابق.

وبحسب ما أفاد به نشطاء محليون، يرفع المشاركون في الاعتصام شعارات تدعو إلى منع ما يصفونه بـ"إعادة تعويم" شخصيات مرتبطة بفترة النزاع، والمطالبة بإخراجها من المشهدين المحلي والسياسي، مع التأكيد على ضرورة محاسبة قانونية لكل من يثبت تورطه في انتهاكات.

وأكد المعتصمون أن أي عملية استقرار أو مصالحة في المنطقة لا يمكن أن تتحقق دون مساءلة حقيقية للمتورطين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، معتبرين أن العدالة الانتقالية تمثل شرطاً أساسياً لإنصاف الضحايا وذويهم.

وفي سياق متصل، أشار ناشطون إلى تعرض خيمة الاعتصام لأعمال تخريب نفذها مجهولون، قبل أن يقوم المشاركون بإعادة نصبها مجدداً، مؤكدين استمرار تحركهم ومطالبهم رغم تلك التطورات.

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ويأتي هذا الحراك في ظل استمرار التوترات المجتمعية في دير الزور حول ملفات مرتبطة بمرحلة النزاع السابقة، وسط دعوات من المحتجين لتوسيع رقعة الاعتصام خلال الفترة المقبلة.