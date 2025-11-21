قسد تعزز مواقعها وسط تحليق مسيرات مجهولة وقيادي في قسد :"الأسابيع المقبلة مليئة بالمفاجآت والانتصارات"

تزايدت حدة التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الحكومة السورية خلال الساعات الأخيرة، وسط تطورات ميدانية وتحركات عسكرية غير مسبوقة في أرياف الرقة وحلب، بالتزامن مع رسائل سياسية لافتة من قيادات داخل قسد.

قيادي في قسد: "الأسابيع المقبلة مليئة بالمفاجآت"

نشر القيادي في قسد أبو عمر الإدْلِبي منشورًا على صفحته في فيسبوك قال فيه إن "الرياح تجري بما تشتهي سفننا"، مشيرًا إلى أن أطرافًا متعددة تتسابق اليوم لإبرام اتفاقات مع قسد، مضيفًا:

"الأسابيع المقبلة مليئة بالمفاجآت والانتصارات… ومن يسبق في هذا السباق ستكون له الكلمة العليا في رسم مستقبل المنطقة."

ويعكس المنشور، وفق مراقبين، ثقة متزايدة داخل قسد في ظل التحولات الجيوسياسية الأخيرة.

الجيش السوري يقصف مواقع قسد شرق الرقة

ميدانيًا، ذكرت مصادر أن الجيش السوري قصف مواقع لقسد في محور غانم العلي شرق الرقة، حيث استهدفت الفرقة 66 مواقع القوات الكردية براجمات صواريخ، في تصعيد لافت بين الطرفين.

وردت قسد بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية نحو خطوط التماس في ريف الرقة، وفق مصادر نقلتها "العربية".

تعزيزات وتحليق مسيّرات مجهولة

مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أفادت بأن قسد دفعت خلال الساعات الماضية بعربات مدرعة ومجموعات قتالية من ريف الرقة الغربي باتجاه ريف حلب الشرقي، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيّرة مجهولة المصدر فوق أجواء ريفَي الرقة الشرقي والشمالي.

كما رفعت قسد جاهزيتها في عين عيسى شمال الرقة، إحدى أهم نقاط التماس مع الجيش السوري، وشهدت المنطقة حركة عسكرية غير مسبوقة.

تشديد أمني وحواجز متنقلة

نشرت قسد حواجز طيارة ودوريات متحركة على الطريق الواصل بين الرقة ودير الزور، مع تدقيق أمني مشدد، إضافة إلى إرسال تعزيزات إلى بلدة السبخة شرقي الرقة، شملت مدفعية وعربات مدرعة.

اشتباكات وهجوم مباغت

هذه التحركات تأتي بعد أقل من 48 ساعة على مقتل عنصرين من الجيش السوري في عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لقسد على محور بادية معدان شرق الرقة. ووفق مصادر "العربي الجديد"، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات، قبل انسحاب القوة المهاجمة