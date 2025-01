أبرز نقاط الاتفاق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية و"كتيبة جنين"

صرح مسؤولون فلسطينيون أن الاتفاق الذي أبرم بين "كتيبة جنين" والعناصر الأمنية الفلسطينية لوقف عمليتهم التي استمرت 46 يوما، شمل :"وقف مطاردة السلطة الفلسطينية للمسلحين، وأن يتم السماح للسلطة العمل في المخيم، وأن تعترف السلطة بضرورة العمل على الحاجة الى إعادة الإعمار". في حين يصرحون في "كتيبة جنين" على أن السلطة وافقت على طلباتهم"، بينما في فتح ينفون ذلك. ويأتي هذا التطور وانتهاء العملية على خلفية توقيع الاتفاق في غزة.

ويشار إلى أن النقاط الرئيسية للاتفاق وفقا لوسائل إعلامية شملت :

-تفكيك كافة العبوات الناسفة من قبل فرق الدفاع المدني الفلسطيني.

- ترميم كافة البنى التحتية المتضررة في المخيم من أنابيب المياه وشبكة الكهرباء والطرق.

- ضمان حرية الحركة الكاملة لقوات الأمن كل ساعة.

- سيتمكن المسلحون المطلوبون من تسليم أسلحتهم وسيتم ضمان محاكمة عادلة لهم. ومن يرفض الاستسلام – سيبقى مطلوباً وسيواصل الأمن الفلسطيني العمل للقبض عليه.

-لن يُسمح بالظهور العلني للرجال المسلحين في المخيم، وأي محاولة للخروج إلى الشوارع بالسلاح ستؤدي إلى اعتقالات.

