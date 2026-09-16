من هو نائل أبو عبيد؟.. مصادر في حماس تؤكد مقتل قائد لواء رفح في القسام

أكدت مصادر في حركة حماس، مقتل نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في غارة استهدفته بوقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في خيمة كان يتواجد بها بمخيم للنازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتولى أبو عبيد مسؤولية لواء رفح خلفا لمحمد شبانة، الذي كان اغتيل برفقة محمد السنوار في نفق بمايو 2025 قرب المستشفى الأوروبي.

وكان أبو عبيد مقربا من شبانة، كما يعد من أبرز قيادات "كتائب القسام" القدامى، وتعرض سابقا لعدة محاولات اغتيال.

ودعت حماس عناصرها للمشاركة الحاشدة في جنازة أبو عبيد التي ستقام ظهر اليوم.

وقتلت إسرائيل منذ أكثر من أسبوع محمد اليازوري قائد لواء خان يونس في "كتائب القسام"، كما قتلت أحمد البطش، قائد كتيبة جباليا البلد، مساء الإثنين.