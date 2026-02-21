أصيب أربعة أشخاص، بينهم رجل في الثلاثينات بحالة خطيرة، إثر حادثة إطلاق نار وإلقاء قنابل بواسطة طائرات مسيّرة في بلدة كفر كنا شمال إسرائيل، في تطور أمني غير مسبوق يأتي على خلفية نزاع بين عائلتين.

تفاصيل الحدث

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار وإلقاء قنبلة، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. وأكدت أن قوات كبيرة من لواء الشمال انتشرت في المكان وفتحت تحقيقاً لجمع الأدلة وتعقب المشتبه بهم.

وبحسب خدمات الإسعاف، تم نقل المصابين إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة ومركز الشمال الطبي (بوريا) في طبريا، وهم:رجل (30 عاماً) بحالة خطيرة،شابة (18 عاماً) بحالة متوسطة،رجل (80 عاماً) بحالة متوسطة،امرأة (40 عاماً) بحالة متوسطة.

الحدث يتسبب بحالة توتر واسعة في البلدة

وأفاد سكان بأن إطلاق النار بدأ مساء الجمعة واستمر لساعات، ما دفع عدداً منهم إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى المساجد خشية تجدد الاشتباكات. وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق إطلاق نار مباشر وأعمال تخريب في الشارع الرئيسي.

وفي أعقاب يومين من التوتر، أُعلن عن هدنة بين الطرفين المتخاصمين في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تفاقمه.

تأتي الحادثة في ظل تصاعد أعمال العنف داخل المجتمع العربي، حيث تشير المعطيات إلى مقتل أكثر من 53 شخصا منذ بداية العام في جرائم إطلاق نار متفرقة.