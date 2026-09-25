سلّط استعراض صحفي صادر عن القناة الإعلامية الضوء على كاريكاتير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، والذي جسّد المشهد السياسي الدبلوماسي الحرج لإسرائيل محليًا ودوليًا؛ حيث يُظهر الكاريكاتير أكتلًا من أعلام دول متعددة—بينها إسبانيا والمملكة المتحدة—في مواجهة العلم الإسرائيلي بمفرده، في إشارة إلى اتساع الفجوة والعزلة بين إسرائيل والمجتمع الدولي.

وفي تعليق على هذا المشهد، رأى المحلل السياسي وديع أبو نصار أن تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزيارته إلى نيويورك تأتي بالأساس في إطار أهداف انتخابية موجهة للشارع الإسرائيلي وللجمهور الداخلي، لا سيما في ظل غياب لقاءات رسمية رفيعة أو محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أبو نصار أن خطاب الخطوات السياسية لنتنياهو يستند إلى البحث عن خصوم أو "أعداء جدد" لتصويب النقد نحوهم لتعبئة القواعد الانتخابية. ولفت إلى أن الخطورة تكمن في نجاح هذا الخطاب السياسي في إقناع شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي بأن "العالم أجمع يقف ضد إسرائيل"، في حين أن حقيقة الأمر تعود إلى اعتراض واعتراض معظم الدول—بما فيها دول غربية صديقة—على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الجوار كلبنان وسوريا.

وشدد المحلل السياسي على أن تغذية هذا الشعور بالعزلة والمظلومية تخلق "دائرة مفرغة" تزيد من حدة التوتر، وتستغلها أحزاب اليمين المتطرف في دعايتها الانتخابية، مما يهدد بتداعيات وخيمة على علاقات إسرائيل المستقبلية مع حلفائها التقليديين في أوروبا وبقية دول العالم.