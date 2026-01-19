. تفاصيل صادمة: كيف توفي رضيعان داخل حضانة غير مرخّصة في القدس؟

توفي رضيعان، اليوم الاثنين، في حضانة غير مرخّصة بحي رومما في مدينة القدس، فيما باشرت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر طبية بأن الرضيعين، ليا غولوبنتس (3 أشهر) وأهارون (آري) كاتس (6 أشهر)، نُقلا من الحضانة إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتهما. وتشير نتائج التحقيق الأولية إلى الاشتباه بأن أحد الرضيعين توفي قبل فترة زمنية ملحوظة من وصول طواقم الإسعاف.

وبحسب معهد الطب الشرعي في أبو كبير، لم تُسجَّل مؤشرات على التسمم، فيما يُرجَّح مبدئيًا أن تكون الوفاة ناجمة عن الجفاف نتيجة التعرض لحرارة مرتفعة، على خلفية تشغيل جهاز تكييف بدرجة حرارة عالية داخل غرفة مغلقة، من دون صدور تقرير نهائي حتى الآن.

وطلبت النيابة العامة إجراء تشريح للجثتين، إلا أن إحدى العائلتين أعربت عن رفضها، وسط استعدادات أمنية خشية وقوع احتجاجات قرب معهد الطب الشرعي.

من جهته، قال مدير طوارئ الأطفال في مستشفى هداسا عين كارم إن الفحوصات الطبية استبعدت فرضية التسمم، بما في ذلك التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون، مؤكدًا أن جميع الأطفال الذين خضعوا للفحص أظهرت نتائجهم مستويات طبيعية.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن الفحوصات التي أُجريت في موقع الحضانة نفت وجود حادثة مواد خطرة.

وأفادت سلطات الإطفاء والإنقاذ أن الحضانة كانت تعمل دون ترخيص، داخل شقتين سكنيتين، مشيرة إلى إخلاء 53 طفلًا ونقلهم إلى عدة مستشفيات في القدس، حيث وُضعوا تحت المراقبة الطبية ووصفت حالتهم بالجيدة.

كما أعلنت الشرطة توقيف ثلاث مربّيات للتحقيق، مؤكدة أن فحص ملابسات الحادث والمسؤوليات القانونية ما زال متواصلًا.