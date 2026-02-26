كشف i24NEWS: هكذا يسيطر صديق يحيى السنوار والمقرب من ايران على قطاع غزة

عينت حماس علي العمودي رئيساً للحركة في قطاع غزة بدلاً من يحيى السنوار، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية وصحفية لـ i24NEWS. ووفقاً للمصادر، فمنذ بدء وقف إطلاق النار، تمر حماس بعملية إعادة تأهيل وتنظيم من جديد، وفي إطار ذلك تم تعيين العمودي، أحد أبرز المقربين من السنوار، ليرأس التنظيم في الميدان. يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه خليل الحية، الذي يعمل كزعيم حماس الفعلي، خارج البلاد.

مصادر من داخل غزة أفادت بشكل حصري لـ i24NEWS أن علي العامودي هو حالياً الحاكم الفعلي ومسؤول حركة حماس في القطاع. وهو يدير كامل الساحة بشكل كامل بعد مقتل يحيى السنوار وشقيقه محمد. من تسجيلات حصرية وصلت إلى مراسل الشؤون العربية في قناتنا العبرية باروخ ياديد، يتبين أن الحديث يدور عن شخصية قوية جداً في القيادة العسكرية لحماس، وجاءت المعلومات من داخل التنظيم.

يدير العامودي الساحة لسببين رئيسيين: الأول هو غياب القيادة السياسية في القطاع، حيث أن إسرائيل قضت على جميع القيادات السياسية العليا في غزة. والثاني هو أن العامودي كان الأكثر قربًا من السنوار، فهو يفهم طريقة تفكيره وخططه، وكان يعمل كذراعه اليمنى وكواحد من صناع القرار الرئيسيين.

على الرغم من التقارير حول تزايد قوته، ينفي كبار مسؤولي حماس – بمن فيهم المتحدث إبراهيم المدهون – تعيينه ويزعمون أن العامودي هو نائب خليل الحية.

يبدو أن تعيين العامودي من قبل الجناح العسكري يهدف إلى تعزيز صفوف التنظيم في مواجهة القيادة في الخارج، مع تنسيق وثيق مع قيادة الجناح العسكري ("عز الدين الحداد") للحفاظ على تماسك الحركة.

الصلة التاريخية بسينوار وصفقة شاليط

علي العامودي كان أسيراً أمنياً وأُطلق سراحه مع السنوار في صفقة شاليط عام 2011. توطدت العلاقة بينهما خلال فترة السجن، التي وصفها العامودي بأنها "مدرسة". بعد فوز السنوار في الانتخابات الداخلية عام 2021، عين العامودي في المكتب السياسي، وعُيّن رئيساً لقسم الإعلام وكان مسؤولاً عن العلاقة الحساسة بين القيادة السياسية والجناح العسكري. حتى قبل الحرب، تعهد العامودي مراراً وتكراراً بالإفراج عن الأسرى "بأي ثمن".

تبنى موقف المجلس العسكري الذي حدد خطًا أحمر بشأن تسليم السلاح، وأوضح لقيادة حماس في الخارج أن الحركة لن تتخلى عن ممتلكاتها العسكرية. يعمل اليوم على شغل المناصب الحكومية والأمنية التي شغرت نتيجة الاغتيالات الإسرائيلية، من أجل ضمان استمرار حكم حماس.

تعيين العامودي، الذي يُعتبر من "المعسكر الإيراني" في حماس، يشير إلى التوجه الذي يسلكه التنظيم – استمرار الخيار العسكري ورفض الترتيبات السياسية التي تشمل التخلي عن السلاح. بالنسبة لقيادة السنوار المتبقية، العامودي هو الرجل الذي سيضمن بقاء النهج العسكري محفوظًا في السنوات القادمة أيضًا.