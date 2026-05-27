من سيخلف محمد عودة؟ أبرز الأسماء العسكرية المتبقية في القطاع

مع تصاعد التقديرات بشأن مقتل محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى الشخصيات العسكرية التي قد تتولى مواقع قيادية داخل الحركة في المرحلة المقبلة، في ظل الضربات المتواصلة التي تستهدف هيكل القيادة الميدانية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عدداً من قادة الكتائب والمناطق لا يزالون يشكلون جزءًا من البنية القيادية للجناح العسكري لحماس داخل القطاع، ومن أبرزهم:

حسين فياض – قائد منطقة بيت حانون

يُعتبر حسين فياض من أبرز القادة الميدانيين في شمال قطاع غزة، حيث يتولى قيادة منطقة بيت حانون في الجناح العسكري لحماس. وتشير التقديرات إلى أنه نجا من عدة محاولات اغتيال خلال الحرب، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي سابقًا مقتله. وظهر في تسجيلات مصورة مطلع عام 2025 متحدثًا عن ما وصفه بـ"انتصار" الحركة في غزة.

هيثم الحواجري – قائد كتيبة الشاطئ

يتولى هيثم الحواجري قيادة كتيبة مخيم الشاطئ، ويُعد من القيادات الميدانية البارزة في مدينة غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقًا مقتله، قبل أن يتراجع لاحقًا ويؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة. كما ارتبط اسمه بإدارة عمليات ميدانية وتنظيم تحركات داخل القطاع.

نافذ صبيح – قائد منطقة الدرج والتفاح

يُنظر إلى نافذ صبيح باعتباره من القيادات العسكرية المخضرمة داخل الحركة، وتربطه إسرائيل بملفات أمنية قديمة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، بينها اتهامات بالمشاركة في التخطيط لهجمات داخل إسرائيل.

عماد عقل – مسؤول منظومة الدعم واللوجستيات

يشغل عماد عقل منصب مسؤول منظومة الإسناد والدعم في الجناح العسكري، وهي المنظومة المسؤولة عن الجوانب اللوجستية والتشغيلية، بما يشمل نقل المعدات وتوفير الدعم للقوات الميدانية والحفاظ على استمرارية عمل الوحدات القتالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حماس ضغوطًا متزايدة على مستوى القيادة العسكرية، بعد سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات بارزة في الجناح العسكري خلال الأشهر الماضية، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.