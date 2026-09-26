أظهرت تسجيلات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات الأخيرة، عشرات الأشخاص من عشيرة "الشغانبة" وهم يشاركون في مواجهة مع قراصنة صوماليين على متن ناقلة نفط اختُطفت الشهر الماضي قبالة السواحل الصومالية، وفق ما أوردته "العربية".

وبحسب تقارير إعلامية محلية ومنصات عراقية، نُفذت العملية بالتنسيق مع السلطات الصومالية، فيما أعلنت عشيرة "الشغانبة"، الجمعة، نجاحها في تحرير الناقلة التي تعود ملكيتها إلى مواطن عراقي، وكانت تعمل بطاقم عراقي.

وفي المقابل، أكدت سلطات إقليم بونتلاند الصومالي تحرير ناقلة النفط، بعد مطاردة ونصب كمين للقراصنة الذين اختطفوها في أغسطس/آب الماضي.

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وقالت سلطات بونتلاند إنها بدأت في وقت سابق من الأسبوع عملية ملاحقة للناقلة، إلى جانب ثلاث سفن أخرى كانت محتجزة في البحر بالقرب من بلدة بندر بيلا. وأدى الضغط الذي مارسته السلطات، وفق التقارير، إلى دفع القراصنة للتحرك جنوبًا بمحاذاة الساحل الصومالي.

ونقل عن مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الناقلة "سيبو 1" كانت راسية جنوب مدينة غاراكاد، عندما قامت سفينة كبيرة تابعة لسلطات بونتلاند بنصب كمين لها في عرض البحر، ما فاجأ الخاطفين.ولا تزال ثلاث ناقلات أخرى، بحسب مسؤولين صوماليين، محتجزة لدى القراصنة، وهي "أونور 25" و"إم تي يوريكا" و"إم تي أسانا". ووفق التقارير، اقتاد الخاطفون الناقلات جنوبًا باتجاه مدينة هوبيو الساحلية في ولاية غلمدغ المجاورة.

وأضافت المصادر أن ناقلتي "أونور 25" و"إم تي يوريكا" كانتا تحملان وقودًا تبلغ قيمته ملايين الدولارات، فيما شوهد قراصنة، وفق التقارير، وهم يفرغون براميل وقود من السفن بهدف بيعها في السوق السوداء.

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وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أنشطة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ارتفاعًا مجددًا. ووفق المنظمة البحرية الدولية، سُجلت منذ أبريل/نيسان 15 حادثة على الأقل مرتبطة بالقراصنة في المنطقة خلال العام الجاري، وهو أعلى عدد منذ عام 2013.

وكانت القرصنة قبالة السواحل الصومالية قد تحولت إلى ظاهرة واسعة النطاق خلال العقد الأول من القرن الحالي، وبلغت ذروتها في عام 2011، قبل أن تنجح القوات البحرية الدولية في الحد منها بصورة كبيرة عبر تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وفرض إجراءات أمنية إضافية على السفن التجارية.