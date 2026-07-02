1000 يوم على 7 أكتوبر: دائرة التأهيل في وزارة الأمن نشرت صباح اليوم (الخميس) معطيات حول عدد مصابين ومصابات الحرب الذين توجهوا للعلاج، وذلك بمناسبة مرور ألف يوم على اندلاع حرب غزة . وتظهر المعطيات أن عددهم وصل إلى حوالي 26,200، و65% من المتوجهين للدائرة يعانون من ضائقة نفسية أو من اضطراب ما بعد الصدمة.

وفقًا لتقديرات قسم إعادة التأهيل، من المتوقع أن يصل عدد الجرحى الخاضعين لرعايته حتى عام 2028 إلى نحو 100 ألف - من بينهم حوالي 50 ألف ممن يعانون من إصابات نفسية. كما هو مذكور، يدور الحديث عن قفزة حادة تزيد عن 40% خلال ثلاث سنوات.

تشير المعطيات إلى أن نحو 17 ألفاً منهم يواجهون إصابة نفسية، وحوالي 7,700 يواجهون أيضاً إصابة جسدية. ويواجه حوالي 9,000 مصاباً ضرراً جسدياً فقط، من بينهم 97 يواجهون بتر الأطراف.

٪62 من الجرحى هم من جنود الاحتياط، 21٪ في الخدمة الإلزامية، 10٪ من أفراد شرطة إسرائيل، و7٪ في الخدمة الدائمة. في التقسيم حسب الجنس - 92٪ رجال و8٪ نساء. قرابة نصف المرضى الجدد هم شبان دون سن الثلاثين (48٪)، و30٪ آخرون تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة، و22٪ فوق سن الأربعين.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الأمن من أنه في ظل الزيادة الهائلة في عدد الجرحى، يجب تخصيص الميزانية والبدء فوراً في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العامة، برئاسة البروفيسور شلومو مور يوسف. وقد تم تعيين اللجنة من قبل وزيري الأمن والمالية، وقدمت مؤخراً توصياتها التي تشمل خطة عمل شاملة جداً.