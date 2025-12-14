تقرير: إيران تدرس إبعاد نعيم قاسم وإعادة هيكلة قيادة حزب الله

أفادت تقارير إعلامية بأن إيران غير راضية عن أداء الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، وتبحث إعادة تنظيم القيادة الداخلية للحزب، مع احتمال إبعاده عن منصبه، بدعوى عدم قدرته على إدارة الحزب في المرحلة الراهنة مقارنة بسلفه حسن نصر الله.

وذكرت صحيفة إرم نيوز الإماراتية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة، أن طهران تعتبر قاسم غير مناسب لقيادة حزب الله في هذه المرحلة الحساسة، وتشير إلى افتقاره للفهم السياسي، محمّلة إياه مسؤولية تدهور العلاقة بين الحزب والدولة اللبنانية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارة مرتقبة إلى بيروت بمتابعة ملف إعادة هيكلة حزب الله، من خلال لقاءات مباشرة مع قياداته وشخصيات نافذة فيه، بهدف تقييم الوضع الداخلي ونقل صورة دقيقة إلى القيادة الإيرانية.

وأضافت المصادر أن هذه المعطيات ستُستخدم في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التغييرات المحتملة في قيادة الحزب، وعلى رأسها مصير نعيم قاسم.