تقرير: أقارب وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يسيطرون على محطات وقود بالقوة في حماة

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام حقوقية بأن مقاطع مصوّرة انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قيام أبناء عم وأقارب وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة بأعمال مسلحة ضد مدنيين، والاستيلاء بالقوة على محطات وقود في ريف حماة ومناطق أخرى.

وتظهر المقاطع وفق المرصد السوري لحظات اقتحام مجموعات مسلّحة، يُشار إلى أفرادها بأسماء مثل أبو قصرة وحسن أبو قصرة، للمحطات، حيث أُجبر أصحابها على مغادرة المكان تحت التهديد، مع الاستيلاء على ممتلكاتهم دون أي مسوّغ قانوني.

https://x.com/i/web/status/2004897206399279109 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الحوادث ليست معزولة، وأنها تأتي ضمن نمط متكرر من الابتزاز والاستيلاء على ممتلكات المدنيين من قبل أقارب الوزير، مشيرًا إلى أن الشهود امتنعوا عن تقديم شكاوى رسمية خوفًا من الملاحقة أو التصفية.

ويثير الصمت الرسمي من وزارة الدفاع والجهات المعنية مخاوف بشأن حماية المدنيين، وسط تحذيرات من أن استغلال النفوذ العسكري قد يتحول إلى أداة للسطو على أرزاق السكان.

ودعا ناشطون وأهالي المنطقة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة المتورطين دون حصانة، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأفعال يُعد شرعنة للتجاوزات على حقوق المدنيين وأمنهم.