شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله صورًا عائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها أفراد من العائلة المالكة مع حفيدتيهما التوأم "تاليا" و"رانيا"، ابنتي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

ونشرت الملكة رانيا صورًا تجمعها بالملك عبدالله الثاني وأفراد العائلة المالكة مع الطفلتين، معربة عن فرحتها بعودة ابنتها الأميرة إيمان واستقبال التوأم الجديدتين في العائلة.

وعلقت الملكة رانيا على الصور برسالة تهنئة قالت فيها: "الحمد لله على السلامة حبيبتي إيمان، نورتِ العيلة، وكبرت الفرحة، وزادت البركة. مبارك لإيمان وجميل، ومبارك لحبيبة قلبي أمينة الأخت الكبيرة. من الصالحات البارات إن شاء الله".

https://www.instagram.com/p/DcJCyY4ljah/?igsh=aHdubDc0MXoydGJu This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأثارت الصور تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر متابعون عن تهانيهم للعائلة المالكة بهذه المناسبة، متمنين للطفلتين الصحة والسعادة.