ديرمر:" لا وعود في المفاوضات مع السعودية بشأن الدولة الفلسطينية"

تحدث وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اليوم (الأربعاء)، في الكنيست، وأجاب على سؤال عضو الكنيست عوديد فورير الذي سأله عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية. ورد ديرمر بأنه "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق. وفيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية - نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة."

وأضاف أيضًا: "لأن هذه خطة إسرائيلية، فإننا بحاجة إلى تسخير كل من الولايات المتحدة والقوات الموجودة في المنطقة، وأنا متفائل جدًا بأنه سيكون من الممكن التوصل إلى الإدارة في غزة في اليوم التالي وفقًا للإطار الذي حدده رئيس الحكومة تماما. سنتحدث أقل ونفعل المزيد فيما يتعلق بلبنان - لدينا القدرة على إنفاذ أي انتهاك وسنفعل ما في وسعنا للحفاظ على أمن سكان الشمال".

