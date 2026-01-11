تقييمات إسرائيلية: النظام الايراني يصل إلى نقطة انهيار لم يشهدها منذ عام 1999"

نشر أول: التقدير في إسرائيل هو أن وضع النظام الإيراني، في أعقاب الموجة الواسعة من الاحتجاجات، وصل إلى نقطة أصبح فيها في أضعف حالاته منذ عام 1999.

القرار بقطع الإنترنت بشكل شبه كامل – خطوة استثنائية للغاية – يُنظر إليه كإشارة مقلقة تدل على أحداث خطيرة تحدث في الشوارع، بما في ذلك قتل واسع النطاق لا يتم توثيقه ولا يصل إلى الكاميرات. ويضاف إلى ذلك حقيقة أنه رغم ليلة احتجاجات استثنائية في حوالي 100 مدينة في أرجاء إيران، خرج منها عدد قليل جدًا من التوثيقات نسبيًا.

في إسرائيل يقدّرون أن عدد القتلى في إيران قد تجاوز بالفعل حاجز الألف، والافتراض هو أنه إذا استمرت الاحتجاجات في النمو بهذا المعدل الحالي – هناك خطر حقيقي على استقرار النظام.

في إسرائيل يتابعون عن كثب التطورات، بدافع الاستعداد لكل سيناريو محتمل. تؤكد جهات مطلعة على النقاشات أنه لا يدور الحديث عن سيناريو "صفر أو واحد": ليس بالضرورة أن يؤدي سقوط النظام إلى حكم ديمقراطي. هناك أيضًا إمكانيات أكثر سلبية، فضلًا عن سيناريوهات وسطية – مثل الإضرار بالقيادة وتعيين ورثة للعرش، أو تعيين زعيم دمية يتم التحكم به من وراء الكواليس.

بحسب مصادر مطلعة، الوضع أكثر تعقيدًا بكثير مما يبدو للجمهور. لا أحد يعرف حقًا كيف ستتطور الأمور، ويتم فحص الوضع بعين يقظة وحذرة من أجل فهم الاتجاه الذي تسير فيه الأمور وبناءً عليه - كيف على إسرائيل أن ترد بالشكل الصحيح. في هذه الأثناء، استراتيجية رئيس الحكومة الإسرائيلية هي: "نراقب، ندعم، نأمل"، ولكن نسمح للأمريكيين بأخذ زمام المبادرة وتهديد النظام، ولا نرغب في أن يتم ربط الاحتجاج بأي شكل من الأشكال بإسرائيل.