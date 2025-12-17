إسرائيل تعلن سعيها لاتفاق أمني مع سوريا وتؤكد: لا طموحات إقليمية لها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غيديون ساعر، في مقابلة مع قناة العربية الإنجليزية، إن إسرائيل تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا، مؤكّدًا أن بلاده لم تسعَ مطلقًا إلى توسيع أراضيها أو فرض سيطرة على الأراضي السورية. وأضاف ساعر أن الهدف الرئيسي لإسرائيل هو ضمان الأمن والاستقرار على حدودها الشمالية، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن حزب الله هو الطرف الذي ينتهك سيادة لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل لا تنتهك سيادة لبنان عند استهدافها للحزب، وأن الخلافات بين إسرائيل ولبنان "طفيفة ويمكن حلها بسهولة"، معتبراً أن المشكلة الرئيسية تتمثل في وجود حزب الله ونفوذ إيران في المنطقة.

وحذر ساعر من أن إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، معتبرًا أن هذا يشكل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها وليس لإسرائيل وحدها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

كما تناول وزير الخارجية الإسرائيلي الملف الفلسطيني، موضحًا أن إسرائيل تأمل في أن ينتقل وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلته الثانية، إلا أن نزع سلاح حركة حماس يبقى العقبة الأساسية أمام تحقيق استقرار طويل الأمد.

واختتم ساعر تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل يجب أن "تنهي حزب الله من أجل أمنها" وأن تُعيد لبنان إلى شعبه، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.