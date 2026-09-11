مقتل قائد لواء خانيونس في القسام محمد اليازوري بغارة إسرائيلية

أُعلن في قطاع غزة عن مقتل محمد اليازوري، قائد لواء خانيونس في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية استهدفته قبيل منتصف الليل.

وتولى اليازوري قيادة لواء خانيونس بعد مقتل رافع سلامة في يوليو/تموز 2024، في غارة إسرائيلية استهدفته برفقة قائد كتائب القسام محمد الضيف في منطقة المواصي بخانيونس.

ويُعد اليازوري من القيادات البارزة في كتائب القسام، وكان قد نجا من محاولات اغتيال سابقة.

وقُتل إلى جانب اليازوري حذيفة أبو معمر، الذي وصف بأنه أحد المهندسين العسكريين في كتائب القسام.

وفي غارة إسرائيلية منفصلة، قُتل أيضًا محمد أبو لبدة، أحد قادة كتائب القسام في رفح.