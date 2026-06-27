لأول مرة.. مرشحة يهودية تصل إلى قائمة حزب التجمع في الكنيست

اختار مئات أعضاء وعضوات حزب التجمع الديموقراطي، السبت، قائمة مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة، خلال الانتخابات التمهيدية التي أُجريت في مدينة شفاعمرو، حيث حافظ رئيس الحزب سامي أبو شحادة على موقعه في صدارة القائمة.

وعقب إعلان النتائج، قال أبو شحادة إن إعادة انتخابه تمثل "شرفًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة"، معتبرًا أن الحزب يواصل قيادة ما وصفه بـ"البديل الديمقراطي الأهم في النظام السياسي الإسرائيلي"، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستكون خطوة جديدة نحو إعادة الحزب إلى الكنيست.

وضمت المراكز الخمسة الأولى في القائمة، بعد سامي أبو شحادة، كلًا من الناشط السياسي بكر عواودة، والدكتورة مها كركبي صباح، وهي أكاديمية وطبيبة وناشطة اجتماعية، إضافة إلى حسن نصاصرة، والكاتبة والصحافية أورلي نوي.

وحظي انتخاب أورلي نوي في المركز الخامس باهتمام خاص داخل الحزب، حيث وصفته قيادة التجمع بأنه "قرار تاريخي"، باعتبارها أول مرشحة يهودية تصل إلى القائمة عبر الانتخابات التمهيدية للحزب.

وفي سياق الاستعدادات للانتخابات، أشارت تقديرات سياسية إلى وجود تحركات لتشكيل إطار مشترك يضم التجمع والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة.

وأكد الحزب أن خيار إعادة تشكيل قائمة عربية مشتركة واسعة لا يزال يمثل أولوية سياسية، معتبرًا أن توحيد القوى قد يساهم في رفع نسبة التصويت وتعزيز الحضور السياسي العربي في الانتخابات المقبلة.