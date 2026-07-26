أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، فجر اليوم الأحد، في مسجد بقرية قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية، كما رشّوا عبارة "انتقام بنيّاهو" على مبنى مجاور، وفق ما أفادت به تقارير فلسطينية.

وجاء الحادث بعد يومين من هجوم مسلح قرب مستوطنة حفات جلعاد، أسفر عن مقتل الجندي الإسرائيلي في الاحتياط بنيّاهو ملت والضابط في الجيش الإسرائيلي الرائد يوفال عزرا.

كما أفاد فلسطينيون بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منشأة لتكسير الحجارة في منطقة عين سامية، وأحرقت معدات وآليات ثقيلة في محيط قرية المغيّر قرب رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بعمليات بحث عن المشتبه بهم الذين فروا قبل وصولها، وإنها رصدت آثار الحريق وكتابات على الجدران، مؤكدًا أن "قوات الأمن تدين بشدة مثل هذه الأحداث، بما في ذلك الاعتداء على دور العبادة".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال اثنين من منفذي الهجوم المسلح الذي وقع في منطقة قرية تل، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المهاجمين.

وكان عدد من الإسرائيليين قد دخلوا صباح يوم الهجوم إلى منطقة القرية الواقعة ضمن مناطق (A) و(B) في الضفة الغربية دون تنسيق أو تصريح من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بعد تعرضهم لهجوم من عشرات الفلسطينيين.

وخلال الاشتباكات، تمكن أحد المهاجمين من الاستيلاء على سلاح أحد أفراد فرقة الحراسة المحلية، بنيّاهو ملت، قبل أن يطلق ضابط إسرائيلي النار عليه ويقتله. وقال الجيش إن القوات وصلت إلى المكان بسرعة، وإن تدخلها حال دون تطور الحدث إلى سيناريو أكثر خطورة.