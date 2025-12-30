إرسال جنود من المظليين الى السجن بعد تخريبهم سيارات في قرية بالضفة الغربية

دخلت قوة من لواء المظليين الأسرائيلية قرية دير دبوان، شرق رام الله، يوم السبت الماضي، في انتهاك للإجراءات ودون تصريح، وقامت بتخريب مركبات فلسطينية، وذلك بحسب ما افيد مساء اليوم (الثلاثاء). وفي ختام التحقيق في الحادث، حُكم على قادة الكتائب المتورطين بالسجن 30 يوماً، وعلى الجندي الذي بدأ العملية بالسجن 20 يوماً. أما بقية المتورطين، فقد حُكم عليهم بالحبس 28 يوماً.

أفاد الجيش الإسرائيلي أنه "عند العلم بالحادث، أُجري تحقيق معمق بهدف فحص تصرفات الجنود والأطر الوحدوية. وخلال التحقيق، اكتُشفت تجاوزات إضافية تم التعامل معها."

رئيس الأركان قرر أن الحديث يدور عن حادثة خطيرة تتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، وأوعز بتعميق التحقيق في السرية والكتيبة وكذلك استكمال التحقيق القيادي في الموضوع. سيتم عرض الاستكمالات على رئيس هيئة الاركان زامير في الأيام القريبة القادمة. كجزء من العقوبات، تقرر أن جميع القادة المتورطين في الحادثة لن يعودوا إلى مناصب القيادة والقتال في الجيش الإسرائيلي.